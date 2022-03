Naso – 25mila euro per otto postazioni fitness nella piazza Falcone-Borsellino

C’è anche Naso nei 371 comuni italiani che usufruiranno del contributo di Sport e Salute S.p.A., azienda pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, il cui azionista unico è il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Non è certo un caso se in queste ultime settimane cominciamo a raccogliere, grazie soprattutto al coordinamento tra gli uffici comunali, i frutti di un certosino lavoro di programmazione e pianificazione. In provincia solamente altri 8 comuni – dichiara il sindaco Gaetano Nanì – 25 in tutta la Sicilia, hanno avuto accesso al finanziamento. Arriveranno € 25.000 per la realizzazione di 8 postazioni fitness che verranno installate nella nuova piazza Falcone e Borsellino in contrada Cresta. Migliorare la vivibilità della nostra città per assicurare un futuro migliore alle nuove generazioni e a tutti noi, è l’obiettivo principale di questa amministrazione”.