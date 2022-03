Gioiosa Marea, la Cgil insiste: “Quegli atti sono viziati nella forma e nella sostanza, sospendeteli o revocateli”!

Sospendete quegli atti amministrativi, perché sono fortemente viziati nella forma e nella sostanza e avviate un confronto serio con le organizzazioni sindacali. Questa la richiesta del segretario provincia Cgil Fp Antonino Pizzino e del responsabile rsu Fp Cgil Nunzio Piccione, indirizzata al sindaco di Gioiosa Marea Tindara La Galia e al segretario comunale Carmela Caliò.

Il sindacato ha ribadito ancora che per il regolamento sulle progressioni economiche sarebbe stato necessario preventivamente il confronto con le organizzazioni sindacali; ed evidenziando poi le criticità su alcuni atti amministrativi, la Cgil ha ricordato come l’informazione sindacale debba essere preventiva e non successiva all’approvazione degli atti, pena l’attivazione del giudizio di antisindacalità.

In avanti che le carenze lamentate rappresentano altrettanti profili di illegittimità degli atti che potranno essere fatte valere dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa. Da qui la richiesta di revocare o sospendere quegli atti in autotutela e sedersi tutti attorno ad un tavolo.