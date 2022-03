Galati Mamertino, finanziato il progetto “Sport nei Parchi”. Si arricchisce il polo sportivo di località Rafa

Il comune di Galati Mamertino è rientrato tra quelli ammessi a finanziamento con le risorse messe a disposizione dal decreto legge “Sostegni bis” del 2021 per l’allestimento di nuove aree attrezzate finalizzate a promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto in autonomia.

Grazie ai fondi ottenuti con il progetto presentato lo scorso anno, nell’ambito della linea 1 del bando promosso da Sport e Salute SPA ed Anci, potrà essere riqualificata un’altra area di località Rafa.

L’intervento è finalizzato a promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e le società sportive del territorio, che siano facilmente replicabili con costi ridotti, all’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per le attività sportive, offrendo anche un servizio gratuito alla comunità ed a promuovere sinergie di scopo tra comuni ed associazioni e società sportive per l’utilizzo di aree verdi.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara il Sindaco Vincenzo Amadore – perchè anche queste “piccole opere” andranno a rafforzare il “polo sportivo” di località Rafa, sul quale stiamo scommettendo molto. Intorno al nuovo Stadio “Ducezio – Nello Parafioriti”, con il nuovo Palazzetto in costruzione e il campo di Padel che sarà restituito a breve alla cittadinanza, si sta sviluppando una visione strategica per la crescita della nostra cittadina.”

“Queste opere, insieme alle altre itinere, come il restyling di Piscina comunale e campo di calcetto, stanno contribuendo a dare ancora più rinomanza al nostro paese. Un paese che vuole continuare a rafforzare la propria vocazione turistica e sportiva”.