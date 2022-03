Domenica 3 aprile si rinnova l’iniziativa in Sicilia con parchi, musei e luoghi della cultura con ingresso gratuito

Da domenica 3 aprile, la Sicilia ripropone l’ingresso gratuito ai parchi archeologici, ai musei e ai luoghi della cultura che dipendono dall’assessorato dei beni culturali della Regione.

Lo ha disposto l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samoná, aderendo all’iniziativa del Ministero della Cultura. “Occorre sempre più avvicinare i visitatori ai luoghi dell’arte e della bellezza – sottolinea l’assessore Alberto Samonà – perché la cultura è medicina dell’anima e insegna a vivere secondo valori universali.

La Sicilia, con la ricchezza d’arte dei suoi musei, e le testimonianze uniche, fra storia e natura, dei suoi parchi archeologici, è custode di questa bellezza.

Permettere l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese, inoltre, favorisce anche la possibilità alle famiglie di trascorrere il tempo libero nei nostri luoghi della cultura e questo è un ulteriore effetto positivo”.

Per effetto delle nuove norme antiCovid in vigore dal 1° aprile, per l’ingresso non è più richiesto green-pass rafforzato o green-pass base. Resta l’obbligo di indossare la mascherina.