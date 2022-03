Basket: Agrigento da record in Serie B, ma la vittoria più bella è fuori dal campo – VIDEO

È di una vittoria e due sconfitte il bilancio delle siciliane impegnate nel Girone D del campionato di Serie B.

Vince la Fortitudo Agrigento, che scrive una pagina di storia: 20 vittorie di fila, un record ottenuto in trasferta a Sant’Antimo. Una grande prova dei ragazzi di coach Catalani, che fanno una partenza sprint e poi stringono subito le maglie in difesa, bloccando tutti i tentativi di rimonta dei padroni di casa, guidati da coach Agostino Origlio, che per la prima volta da inizio stagione vengono sconfitti tra le mura amiche. Termina 48-60, ma la partita più importante la società del presidente Moncada la vince fuori dal campo e senza pallone. È stata infatti portata a termine la missione umanitaria “Agrigento for Ukraine” che ha visto viaggiare un pullman carico di beni di prima necessità donati dalle persone dell’agrigentino fino al confine tra Polonia e Ucraina. Il viaggio, che è stato documentato dal videomaker Marco Gallo è però continuato, perché lo stesso autobus, dopo aver percorso 5.760 km tra andata e ritorno, è tornato al PalaMoncada con 40 tra donne e bambini fuggiti dalla guerra. Molte di loro hanno lasciato i propri mariti e i figli grandi a combattere e le loro case sono state distrutte, ma sono riuscite a fuggire verso la Sicilia in cerca di serenità in attesa che tutto possa finire.

Sempre in Serie B sconfitta in terra pugliese per la Fidelia Torrenova, che cede a Taranto i due punti ed anche il quarto posto, in virtù del ribaltamento della differenza canestri. I siciliani partono meglio, ma dopo 33’ di ottimo livello, si arrendono al Cus Jonico per 83-68. La formazione di coach Bartocci domenica prossima tornerà tra le mura amiche del Pala LuxorBuilding attendendo la visita della Virtus Ragusa, la terza siciliana del girone D, reduce da una sconfitta casalinga rimediata contro Pozzuoli, che ribalta il pronostico espugnando il PalaPadua per 74-75.