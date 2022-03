Torrenova, rogo in zona stazione. Intervenuti protezione civile e vigili del fuoco

Apprensione nella tarda mattinata di oggi a Torrenova, per un incendio divampato intorno alle 12:00 in un canneto adiacente la stazione ferroviaria e nei pressi di alcune abitazioni. Le fiamme, alimentate dal vento di Scirocco, si sono sviluppate in direzione Messina. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona.

Sul posto sono giunti immediatamente i volontari di protezione civile di Torrenova con i mezzi comunali, coordinati dal vice sindaco Massimiliano Corpina e, subito dopo, i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello, che hanno dovuto anche forzare il lucchetto che chiude un cancello che immette nell’area interna della stazione, per poter domare il rogo.

L’incendio è stato spento, mentre intorno alle 13:00 erano ancora in corso le operazioni di bonifica dell’area da parte dei Vigili del Fuoco.