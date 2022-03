Basket – La Infodrive torna a vincere davanti al suo pubblico: battuta Monferrato 87-66

La Infodrive Capo d’Orlando torna finalmente alla vittoria, dominando la gara contro la JB Monferrato e vincendo meritatamente 87-66.

Una partita che ha visto i biancoazzurri sempre in vantaggio, grazie ad un ottimo gioco corale e all’incitamento di un grande pubblico, giunto in massa al PalaFantozzi grazie all’ingresso omaggio offerto dallo sponsor Infodrive.

I biancoazzurri, al completo per la prima volta da dicembre, interrompono così una striscia di 7 sconfitte consecutive e salgono a 14 punti in classifica.

5 gli uomini in doppia cifra per coach Cardani: top scorer Mack con 20 punti, 13 per Traini con 5 assist, 11 per Vecerina, Ellis e King (con 10 rimbalzi).

I paladini torneranno in campo per un’altra doppia trasferta: giovedì alle 20:30 a casa del fanalino di coda Orzinuovi e domenica 3 aprile alle 17 a Piacenza contro la Assigeco.

La cronaca della gara:

Il primo quarto è dominato dalla Infodrive, che parte benissimo, guidata da un super Tevin Mack e va sul 7-0. Dall’altra parte i rossoblù trovano per due volte il fondo della retina con Hill-Mais, ma poi hanno difficoltà a superare la difesa biancoazzurra, che con Ellis, Mack e Vecerina si porta a distanza. Sono le triple di Bartoli e Laganà a reglare il massimo vantaggio (+19), sul 27-8. La Novipiù si desta dal letargo sul finale di quarto e chiude il parziale sul 29-16.

I paladini sono i primi a segnare anche nel secondo quarto, con Diouf, ma i piemontesi riescono a riportarsi ad un solo possesso di svantaggio con Valentini, Sarto ed un ottimo Martinoni, che i biancoazzurri non riescono a contrastare sotto canestro (33-31). Ci pensano King e Mack ad interrompere il digiuno orlandino dal campo e due punti di Reggiani mandano le squadre negli spogliatoi sul +7 Infodrive (42-35).

Sono cinque punti un super Vecerina e il contropiede chiuso da King a dare la scossa alla Infodrive al rientro dall’intervallo lungo (49-36). Gli ospiti non mollano ed al PalaFantozzi è il festival delle triple: due a testa per Sarto e Traini 58-44 ed una ciascuno per Leggio e Ghirlanda. Alla fine del terzo quarto, con il 2/2 ai liberi di Poser, i paladini guidano sul +15 (65-50).

Okeke trova il fondo della retina, ma la tripla di Reggiani e l’inchiodata di Ellis in contropiede regalano il nuovo +18 alla Infodrive a 9′ dal termine (70-52). Monferrato prova a non perdere definitivamente il treno, ma la Infodrive vola sul +22 con Bartoli e quattro punti di fila King (76-54). La Novipiù fa l’ultimo tentativo, ma è Ellis a dire di no, con la tripla del +24 (84-60). Nel finale si correggono i tabellini e due punti di Mack chiudono la gara sul 87-66.

Infodrive Capo d’Orlando – Novipiù Monferrato 87-66 (29-16; 42-35; 65-50)

Infodrive Capo d’Orlando: Diouf 2, Mack 20, Ellis 11, Bartoli 5, Laganà 3, Poser 6, Telesca n.e., Vecerina 11, Terirumnieks, Reggiani 5, Traini 13, King 11. Coach: Marco Cardani.

Novipiù Monferrato: Sarto 11, Valentini F. 7, Valentini L., Formenti 4, Sirchia, Lomele, Okeke 4, Martinoni 14, Ghirlanda 7, Leggio 3, Hill-Mais 16. Coach: Andrea Valentini.