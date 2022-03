Basket – Dall’Alma Patti alla Nazionale: Serena De Lise convocata al raduno Under 15

Papà Ciccillo De Lise ha giocato con Nando Gentile, mamma Elena Ingargiola ha vinto il tricolore con Priolo. Il cugino Lorenzo, prematuramente scomparso in un incidente stradale quando aveva solo 22 anni, era cresiuto nelle giovanili dell’Orlandina Basket, con cui aveva anche esordito in Serie A2 (nell’anno in cui sulla panchina biancoazzurra sedeva Gianmarco Pozzecco). Buon sangue non mente, dunque, perché Serena De Lise, a soli 14 anni, gioca in Serie A2 con l’Alma Basket Patti.

Un altro splendido risultato per la formazione pattese, che non ha mai fatto mistero di tenere particolarmente alla crescita del proprio settore giovanile: Serena De Lise è stata convocata per il raduno della Nazionale U15, allenata da coach Giovanni Lucchesi.

La lunga classe 2007 si aggregherà al gruppo delle 24 impegnato a Chianciano Terme (in provincia di Siena) dal 7 al 10 aprile. Per Serena, esordiente in Serie A2 a soli 14 anni, si aggiunge un altro tassello importante nel personale percorso cestistico.