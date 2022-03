In questo momento gli artigiani di Patti hanno difficoltà a reperire aree per localizzare il loro capannone, per dare sfogo alla loro attività.

Abbiamo ascoltato l’appello di un imprenditore che vorrebbe un’opportunità per lavorare e rimettersi sul mercato. Prima di ascoltare le sue parole, abbiamo chiesto lumi al primo cittadino, per capire tempi e modi per ottenere a Patti un sito per lavorare.