Covid – Dati stabili in Sicilia: 6.481 i nuovi casi (quasi la metà nel palermitano). 20 i decessi

È stabile la curva della pandemia in Sicilia: oggi, 23 marzo, i nuovi casi del giorno nell’isola sono 6.481 (ieri erano 6.726), a fronte di 46.599 tamponi processati (ieri 36.163). In virtù di questi dati si abbassa il tasso di positività, che dal 18,6%al 13,9%.

L’isola sale dal settimo al quinto posto per nuovi contagi tra le regioni, mentre in testa c’è la Lombardia con 9.206. Aumenta di 1.620 unità, invece, il numero degli attuali positivi, che ora sono 239.409. Ancora consistente il dato relativo ai guariti: 6.949 nelle ultime 24 ore.

In calo, invece, i decessi, anche se il numero resta consistente: 20 le vittime registrate nel bollettino del 23 marzo (ieri erano 30), che portano il totale dei decessi in Sicilia da inizio pandemia a 9.918.

In calo anche i dati ospedalieri: sono 16 in meno, in totale, i ricoverati nell’isola. Adesso sono 989, di cui 62 in terapia intensiva (2 in più, con 8 ingressi del giorno).

Tra le province in testa Palermo con ben 2.940 casi (quasi la metà dei contagi totali della regione), seguita da Messina, con 1.461 e Catania con 1.029. Contagi a tre cifre per le altre province: 830 contagi a Trapani, 772 ad Agrigento, 579 a Ragusa, 485 a Siracusa, 363 a Caltanissetta e 130 ad Enna.

In Italia

Numeri in calo, in totale, nella nostra nazione: sono 76.260 i casi (ieri erano stati 96.365), però nelle ultime 24 ore purtroppo registrano altri 153 decessi (ieri 197) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 158.254.