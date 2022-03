Santo Stefano di Camastra: Marila Re si smarca dal gruppo “Santo Stefano nel cuore”

Il presidente del consiglio comunale di Santo Stefano di Camastra Marila Re ha divorziato dal gruppo “Santo Stefano nel cuore”.

Lo ha reso noto nell’ultima seduta del consiglio comunale, durante il quale ha espresso la sua volontà di non ricandidarsi con il gruppo alle amministrative 2022.

Inequivocabili le sue parole, in quanto non si riconosce e non condivide più le idee del gruppo che sostiene la maggioranza e dunque l’esecutivo di Francesco Re. Uno “scossone” che produrrà effetti nel brevissimo periodo, visto oltretutto che il centro del ceramiche ai appresta anche a celebrare la campagna elettorale per eleggere il sindaco e il consiglio comunale.

Nel frattempo si sono fatti sentire i consigliere del gruppo “Impegno”, che nell’assemblea cittadina, rappresentano l’opposizione; in una nota firmata da Carmelo Colombo, Giuseppe Pezzicara, Rosario Rondinella e Rita Torcivia, hanno invitato gli uomini e le donne di Santo Stefano che vogliono mettersi in gioco a fare la propria parte, per scrivere un programma semplice ma pragmatico e realizzabile per i prossimi cinque anni.

“E’ il momento di mettere insieme una forte dose di rinnovamento ad una solida base di esperienza e competenza, hanno scritto ancora, per garantire una serena espressione democratica.”