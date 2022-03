Già sindaco di Montagnareale, candidata a sindaco nelle ultime elezioni amministrative di Patti, dirigente dell’ufficio tecnico in svariati comuni siciliani, ingegnere presso il Consorzio Autostrade e ora esperto per il pnrr in Sicilia.

Una svolta professionale per l’ingegnere Anna Sidoti, un’opportunità straordinaria di valutare i progetti che vengono presentati dai comuni siciliani, utili ad ottenere le risorse per realizzarli.