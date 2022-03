Brolo – Donato alla Croce Rossa Tirreno-Nebrodi un pulmino per disabili

Domenica 20 marzo a Brolo, in piazza Annunziatella, sono stati inaugurati i due nuovi mezzi della flotta della Croce Rossa Italiana – Comitato del Tirreno-Nebrodi: un pulmino porta disabili, acquistato con l’impegno dei volontari e l’ambulanza di rianimazione di ultimissima generazione donata da 16 aziende del territorio.

Oltre ai rappresentanti delle aziende donatrici erano presenti il tenente Luca Gadagno; il comandante della tenenza della guardia di finanza di Capo d’Orlando tenente Tiziano Varese; il luogotenente Maurizio Mastrosimone, comandante la Stazione carabinieri di Brolo; l’ispettore del Commissariato di Polizia di Stato di Capo d’Orlando Grimaldi; il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto; il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore; il sindaco di Raccuja Ivan Martella; l’Arciprete di Brolo Enzo Caruso e l’imam della moschea di Catania e presidente della Comunità Islamica di Sicilia Kheit Abdelhafid.

Erano presenti anche l’avvocato Ferdinando Croce in rappresentanza dell’Assessorato Regionale alla Salute, l’Ordine dei Medici di Messina rappresentato dal dott. Carmelo Staropoli, il presidente dei Lions di Capo d’Orlando, avvocato Marina Merendino, il vice presidente nazionale della Fai Giuseppe Scandurra, i comitati della Croce Rossa Italiana della Sicilia e numerose associazioni di volontariato. La cerimonia è stata aperta dai volontari della Croce Rossa Italiana con la lettura dei 7 principi cardine della CRI.

Nel corso dell’evento il presidente Olaf Calderone ha ringraziato le autorità intervenute e i presenti, ha descritto le fasi di attuazione, sottolineando la celerità con la quale le aziende hanno partecipato al progetto “Aiuta chi Aiuta” della Croce Rossa Italiana – Comitato del Tirreno-Nebrodi, presentato nei primi mesi del 2021 e ultimata la raccolta a metà dello stesso anno. Questo importantissimo, fondamentale dono per il territorio, realizzato dalla generosità delle aziende, è a disposizione delle persone che hanno bisogno di trasporti in totale sicurezza e agevolezza. L’ambulanza, per com’è allestita, ha superato brillantemente la verifica della centrale 118 di Messina, quindi è abilitata all’eccedenza 118 (in supporto alle ambulanze 118) ed è in pronta partenza per qualsiasi evento calamitoso che necessiti di supporto sanitario.