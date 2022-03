Basket, serie A2: la Infodrive Capo d’Orlando a caccia di punti domani a Piacenza contro la Bakery

Non c’è un attimo di tregua per la Infodrive Capo d’Orlando. Dopo la beffa subita giovedì sera, con la sconfitta in overtime contro Mantova dopo una gara comandata per oltre 39’, gli uomini di coach Marco Cardani sfidano domani a mezzogiorno la Bakery Piacenza.

Uno scontro diretto per la salvezza. Piacenza infatti si trova al quartultimo posto con 14 punti, mentre l’Orlandina è un gradino dietro, a quota 12. All’andata i biancoazzurri si imposero per 81-80, con un canestro incredibile allo scadere di Nick King.