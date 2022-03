Taormina – Detenzione e spaccio di cocaina, due persone arrestate dai Carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Taormina, insieme allo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” e al Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato, in flagranza di reato, due persone, già note alle forze dell’ordine, ritenute responsabili a vario titolo del reato di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Già nei giorni precedenti i militari dell’arma avevano notato movimenti sospetti di persone nei pressi dell’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari e pertanto sono stati predisposti specifici servizi di osservazione del luogo. Durante l’espletamento del servizio di osservazione, i militari dell’Arma hanno fermato e sottoposto ad un controllo di polizia una persona appena uscita dall’abitazione monitorata, trovandola in possesso di una dose di circa un grammo di cocaina. Pertanto i Carabinieri, avendo fondato motivo di ritenere che all’interno dell’abitazione attenzionata fosse occultata della sostanza stupefacente, hanno deciso di procedere alla perquisizione domiciliare. La perquisizione ha confermato i sospetti: infatti, all’interno della casa, i Carabinieri hanno rinvenuto un’ulteriore dose di cocaina confezionata nelle stesse modalità di quella sequestrata al presunto acquirente e altri quattro involucri contenenti complessivamente circa 50 grammi della medesima sostanza stupefacente, nonché un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 70 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività.

La somma di denaro, il bilancino di precisione e la sostanza stupefacente, preventivamente sottoposta agli accertamenti di laboratorio che hanno evidenziato uno stato di purezza tale da poter consentire di ricavare oltre 200 dosi medie, sono stati sequestrati e l’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi. Il Giudice, valutata la gravità dei fatti e il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ha disposto per l’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

L’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti è stata estesa, con l’ausilio dei reparti specializzati dell’Arma, anche nelle zone rurali del comprensorio taorminese ed ha portato all’arresto in flagranza di una persona per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

I Carabinieri, con l’ausilio delle unità cinofile e dei Cacciatori di Sicilia, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del soggetto e delle aree adiacenti in uso allo stesso. A seguito della perquisizione, i militari dell’Arma hanno rinvenutoe sequestrato 9 involucri contenenti complessivamente 7 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. La droga è stata inviata al RIS di Messina per le analisi tecniche di laboratorioche hanno evidenziato uno stato di purezza tale da poter consentire di ricavare oltre 30 dosi.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, dal cui esito il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, ha disposto la sottoposizione del soggetto alla misura degli arresti domiciliari.