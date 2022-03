Una bella iniziativa, che parte da Sinagra e arriva fino ai più sfortunati. La squadra di calcio del comune nebroideo, che gioca nel campionato di Promozione, ha deciso infatti di devolvere l’intero incasso della gara casalinga, di domenica 20 marzo contro la Torrenovese, ad un’associazione per la tutela dei bambini vittime della guerra in Ucraina.

Un bel gesto, che non deve passare inosservato. Un motivo in più per riempire gli spalti dello stadio Barone Salleo. Fischio d’inizio alle 15.00