Sant’Agata Militello, convegno su digitalizzazione e turismo. Le opportunità del PNRR da cogliere

Promuovere lo sviluppo locale, sfruttando le opportunità offerte dal PNRR. Nella giornata organizzata dal Parco dei Nebrodi presso il Castello Gallego con il partenariato di Simmetria digitale, APKAPPA e Scuola Gestione Servizi, focus su digitalizzazione e turismo, settori chiave per il rilancio e l’approccio innovativo e sostenibile per migliorare l’accesso e la fruizione dei siti turistici e culturali. Il Parco dei Nebrodi, in particolare, si propone quale cabina di regia, nell’ottica della massima collaborazione con tutte le Istituzioni interessate.

Lavori aperti dal saluto istituzionale del sindaco di S. Agata Militello, Bruno Mancuso e del presidente del Parco dei Nebrodi, Domenico Barbuzza. Al convegno, moderato da Sara La Rosa responsabile della Comunicazione istituzionale del Parco hanno dato il contributo con i loro interventi Andrea Marella, esperto in Transizione Digitale, Luca Seminati, esperto PNRR e progettazione per gli Enti locali e Silvano Straccini, esperto di turismo digitale.