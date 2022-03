Naso – Scultura donata al comune dal giovane artista Mario Valenti

“La città di Naso che guarda ad un futuro di rinnovamento e prosperità, ma che non dimentica le proprie origini. Un riferimento a San Cono cittadino e patrono, con il Cartiglio che diventa un grande mantello che avvolge e protegge paese e abitanti”.

Mario Roberto Valenti, giovane sculture, docente di disegno di storia dell’arte e appassionato di musica, di Rocca di Capri Leone, spiega così l’opera donata al Comune di Naso, che da oggi fa bella mostra di sé, in piazza Roma.

“Il professore Valenti, ha cominciato a realizzare la scultura in gesso, proprio in questo luogo, avvalendosi di una modella di Naso quattro anni fa, durante la manifestazione ‘Naso Art Fest’ – spiega l’assessore Rosita Ferrarotto – la collocazione è temporanea, ma è un’occasione per presentarla alla Città in attesa di poterla ospitare in un luogo appropriato. Abbiamo scelto tra tante, questa scultura, perché trasmetta un messaggio di vita, di ripartenza, di ripresa spirituale e materiale, dopo tanti mesi di sofferenze e privazioni”.

Un’opera che va ad arricchire un patrimonio di inestimabile valore di cui Naso va ovviamente fiera. “Grazie al professore Mario Valenti per questo suo dono alla città – ha concluso il sindaco Gaetano Nanì – siamo orgogliosi che la nostra vocazione artistica-culturale, continui a ispirare e illuminare gli artisti”.