Milazzo – Sequestrati circa 100 chilogrammi di pesce surgelato, due persone denunciate

Due persone denunciate, oltre 3 mila euro di multa e sequestro di alimenti surgelati. Questo il bilancio della recente attività dei poliziotti del distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto.

E’ stato posto sotto sequestro in particolare pesce, calamari, pesce spada, vongole e gamberi, per un peso complessivo di circa 100 chilogrammi, già in fase di scongelamento ed in fase di distribuzione a locali dell’hinterland messinese.

L’attività si è svolta presso i caselli autostradali di Milazzo; qui gli agenti hanno proceduto al controllo di un mezzo specifico isotermico, con il vano di carico coibentato, destinato al trasporto di sostanze surgelate.

Durante il controllo è emerso che gli alimenti, che avrebbero dovuto essere trasportati ad una temperatura di -18°, viaggiavano ad una temperatura molto più elevata. Considerata la delicatezza del settore, gli operatori hanno chiesto l’intervento del personale medico responsabile per la sicurezza alimentare dell’Asp; in questa sede è stato accertato che la merce non era idonea al consumo, perché, essendo stata interrotta la catena del freddo, si era determinata l’alterazione delle sostanze trasportate. Da qui il sequestro.

Il trasporto delle sostanze alimentari richiede sempre l’applicazione di regole chiare ed i controlli tendono a salvaguardare la salute e la sicurezza dei consumatori. La sicurezza deve essere mantenuta lungo tutta la catena alimentare, nelle varie fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione, nel pieno rispetto della normativa internazionale che regola le condizioni di trasporto degli alimenti, condizioni sia per gli utilizzatori dei mezzi sia per le tipologie di prodotti alimentari sia per le temperature di trasporto.

L’attività della polizia stradale rientra tra quelle finalizzate a tenere sotto controllo la filiera del trasporto alimentare per preservare la salute dei consumatori e poichè sono vicine le festività pasquali i controlli saranno ancora più costanti ed incisivi.