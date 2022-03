I comuni di Terme Vigliatore e Oliveri illuminati con i colori dell’Ucraina in segno di vicinanza

Fasci di luce con i colori dell’Ucraina, in segno di solidarietà. I municipi di Terme Vigliatore e Oliveri si sono illuminati di giallo e di blu per esprimere vicinanza al popolo ucraino. A darne notizia, a Terme Vigliatore è il Sindaco della Città, Bartolo Cipriano, che ha voluto inaugurare il nuovo sistema di illuminazione del Comune con i colori dell’Ucraina. Scrive il Sindaco Cipriano sui social – L’amministrazione Comunale illumina il Municipio con i colori della bandiera Ucraina per manifestare pubblicamente la propria vicinanza al Popolo Ucraino e ripudiare fortemente la guerra in ogni sua forma e luogo.”

Un messaggio di vicinanza alla popolazione dell’Ucraina e alla comunità, anche il Comune di Oliveri che illumina la facciata del suo Municipio con i colori dell’Ucraina e della sua bandiera: il blu e il giallo. Un’iniziativa condivisa dal sindaco per testimoniare solidarietà alla nazione sotto attacco e per lanciare un messaggio di speranza perché la strada della pace possa rimanere percorribile.

Servizio di Angela Serena Lo Conti