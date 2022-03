Tripi: la discarica di contrada Formaggiara sarà messa in sicurezza con un contributo di sei milioni di euro

La discarica di contrada Formaggiara di Tripi sarà messa in sicurezza in via definitiva con un contributo di sei milioni di euro.

Una soddisfazione per il sindaco del centro montano Michele Lemmo, che, sin dalla data del suo insediamento si è battuto con il suo esecutivo per raggiungere questo obiettivo, ritenendolo prioritario per evidenti ragioni di salvaguardia ambientale del territorio e di integrità economico-finanziaria del comune.

Per questo sito, inserito tra i cosiddetti siti orfani del Ministero della Transizione ecologica, si sono svolti numerosi incontri a livello regionale, audizioni in commissione Ambiente, sopralluoghi, riunioni, interrogazioni e segnalazioni.

Ora, dopo l’ennesimo viaggio palermitano, é arrivata la straordinaria notizia, con il sostanzioso contributo per la messa in sicurezza definitiva della discarica di contrada Formaggiara.

“Per metterci da subito a lavoro, avremo un prezioso braccio operativo della “Srr Messina provincia”, individuata dal dipartimento regionale come soggetto attuatore, a cui comunque il comune di Tripi assicurerà ogni utile supporto amministrativo, tecnico e logistico, ha ribadito il sindaco Lemmo; è questo l’ennesimo segnale di un cambio di rotta che non ho mai avuto alcuna esitazione nel tracciare.”

Per il primo cittadino da ora il nome di Tripi dovrà essere evocato solo per le ricchezze archeologiche, per la storia dell’antica Abakainon, per le bellezze di un vastissimo territorio, ottenendo questo prestigioso traguardo assunto nel programma elettorale, che si è materializzato proprio alla vigilia del quarto anno di amministrazione.