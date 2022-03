Terme Vigliatore, circolazione ferroviaria chiusa da domani fino a sabato 19 marzo

Anche domani e sabato 19 marzo 2022, com’è avvenuto dal 5 al 7 marzo scorso, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Terme Vigliatore e Patti S. Piero Patti per lavori di manutenzione straordinaria.

I treni regionali della tratta Messina – S. Agata di Militello subiranno variazioni di percorso con cancellazione di alcune fermate e variazioni d’orario. Nelle stazioni escluse dal servizio ferroviario sono previsti collegamenti sostitutivi con bus che effettueranno la fermata nei piazzali antistanti alle stazioni ad eccezione di quella di Falcone, sulla strada statale 113, in corrispondenza della stazione e di Novara-Montalbano-Furnari (nel territorio di Terme Vigliatore) sempre sulla statale, ma in corrispondenza della strada di accesso in stazione.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Partiranno dal piazzale antistante le stazioni di Patti San Piero Patti e Terme Vigliatore, dove sarà attivo il servizio di customer service cioè il servizio assistenza clienti di Trenitalia.