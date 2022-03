Pesca in Sicilia: fermo biologico e misure anticovid

Pronto a partire il fermo biologico della pesca per il 2022, con il blocco per un mese consecutivo nel periodo che va dal 21 marzo al 31 dicembre.

L’annuncio è stato dato dal presidente della Regione Nello Musumeci e dall’assessore regionale alla Pesca Toni Scilla.

“Dopo aver raccolto le istanze delle associazioni di categoria, del mondo sindacale e scientifico ho firmato il decreto che consentirà alle imbarcazioni siciliane di effettuare il fermo biologico per il 2022, ha spiegato l’assessore; un provvedimento che va a sostegno delle imprese del settore in un momento particolarmente delicato, aggravato anche dall’innalzamento esagerato del prezzo del gasolio e che per la prima volta, di fatto, consente nell’immediato di effettuare i trenta giorni di fermo obbligatorio.”