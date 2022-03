Sono in corso di accertamento le cause della morte di una ragazza di 19 anni, residente in un centro del milazzese, che percorreva l’asse viario di Milazzo a bordo di un motorino.

Pare si sia trattato di un incidente autonomo, che è avvenuto in mattinata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e del commissariato di Milazzo.