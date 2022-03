Chi era Marika Cambria, la 19enne di San Filippo del Mela vittima dell’incidente sull’Asse viario

Il suo sogno di diventare infermiera ed aiutare chi aveva bisogno si è spento stamattina sull’Asse Viario di Milazzo, tra le uscite “Porto” e “Guardia”. È Marika Cambria, 19enne di San Filippo del Mela, studentessa del primo anno alla facoltà di Scienze Infermieristiche dell’Università di Messina, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10:30.

La ragazza si trovava a bordo del suo scooter Honda Sh125 bianco: una raffica di vento sarebbe la causa della tragedia. Lo scooter ha perso aderenza con l’asfalto, andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Sono stati gli automobilisti che sopraggiungevano a chiamare il 118. Purtroppo, però, per Marika non c’è stato nulla da fare, nonostante il disperato tentativo dei medici.

Sui social di Marika è evidente il suo grande amore per la vita ed il legame con i genitori ed il fratello, che la saluta con queste parole: “Riposa in pace sorellona, ancora non mi rendo conto di come sia possibile tutto questo. Ricordati che ti ho sempre amato e ti amerò per sempre”. Sull’account Instagram di Marika anche la sua passione per il cantautore romano Ultimo, che l’aveva anche spinta ad incontrarlo in occasione di un firmacopie a Catania (foto in evidenza).

Cordoglio e grande tristezza a San Filippo del Mela, dove la giovane e i genitori, Giovanni ed Angela, sono molto conosciuti per il loro impegno nel sociale, attivissimi all’Oratorio San Giovanni Paolo II e alla parrocchia di Olivarella. Sgomento anche tra i compagni dell’Istituto Tecnico “Ettore Majorana” di Milazzo.