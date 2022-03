Lentini – Massimo Cannone confessa l’omicidio della moglie, la 45enne Naima Zahir

Ha resistito per giorni ed in tv lunedì aveva negato il suo coinvolgimento, ma nella notte Massimo Cannone è crollato ed ha confessato di aver ucciso la moglie Naima Zahir, 45enne originaria del Marocco. L’efferato omicidio è avvenuto sabato sera nella loro abitazione di via Ronchi, a Lentini, nel Siracusano. Ieri sera l’uomo è stato fermato dalla Polizia, poiché la Procura ha ritenuto fondato il pericolo di fuga, e nelle ore successive, al commissariato di Lentini, avrebbe reso piena confessione davanti al pm Gaetano Bono, titolare delle indagini.

Il tappezziere 45enne – che adesso è rinchiuso nel carcere di Siracusa – ha raccontato di aver sferrato due coltellate al collo della donna, sorprendendola mentre era a letto con le cuffie alle orecchie, intenta a navigare in rete con il cellulare. Non è chiaro se l’uomo avesse pianificato l’omicidio o sia stato colto da un raptus. Alla base pare ci siano continui litigi tra Cannone e la vittima che, a detta del marito, era molto gelosa di lui. Dopo aver accoltellato la moglie l’uomo avrebbe anche ripulito la stanza utilizzando uno straccio. Comportamento di certo anomalo, almeno quanto quello tenuto dopo il rinvenimento del cadavere della moglie: anziché chiamare il 118, il marito sarebbe andato a bere una birra per poi tornare sul luogo del delitto quando i soccorsi erano già sul posto.

Naima Zahir, dunque, è stata uccisa, come peraltro confermato dall’autopsia che la Procura ha voluto anticipare a ieri. Dall’esame autoptico e dagli accertamenti è stato escluso che le ferite riportate dalla donna potessero essere collegate al suicidio.

Lunedì l’uomo era anche intervenuto a sorpresa nel programma “Ore 14” di RaiDue, raccontando di essere uscito di casa assieme al figlio 19enne, lui per andare in pizzeria ed il giovane al supermercato, e di aver trovato la moglie già morta sul letto al suo rientro, circa un’ora dopo. Facendo ipotesi sull’accaduto, Cannone aveva affermato che probabilmente la donna aveva deciso di togliersi la vita, ma le sue ricostruzioni non hanno mai convinto gli inquirenti.