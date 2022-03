Ficarra – Cambio delle guardia alla stazione dei Carabinieri. Di Fidio è il nuovo comandante

Giorno 14 marzo 2022 il Sindaco, la Giunta ed alcuni rappresentati del Consiglio comunale hanno incontrato i Marescialli Alessandro Dimitri, che ha retto la Stazione di Ficarra per 7 anni, e il Maresciallo Antonio Di Fidio che, insediatosi da pochi giorni, guiderà per i prossimi anni gli uomini di stanza a Ficarra.

Parole di ringraziamento sono state espresse da Ridolfo all’ormai ex comandante di Ficarra Dimitri, che ha già preso servizio nella Compagnia di Patti.

Non sono mancati i momenti di commozione a testimoniare come l’ormai ex Comandante di Ficarra abbia saputo creare un legame forte e genuino con la comunità e le altre istituzioni in un settennio fatto di leale collaborazione e proficua gestione dell’ordine e della sicurezza.

Al nuovo Comandante il Sindaco ha parlato a lungo della comunità amministrata e di come la stessa sia da sempre esempio di civiltà, come ha confermato anche l’uscente sottolineando l’apprezzata peculiarità dei cittadini ficarresi. Al Maresciallo Di Fidio sono stati illustrati gli obiettivi dell’amministrazione, molti dei quali già in dirittura d’arrivo nonostante il breve periodo trascorso dall’insediamento della nuova giunta, e sin da subito si è rinnovato l’impegno istituzionale alla collaborazione dimostrato già poche ore dopo quando, durante un incontro con la cittadinanza voluto dall’amministrazione per affrontare l’emergenza Ucraina, hanno preso parte anche i locali carabinieri.

A Dimitri, l’amministrazione ha consegnato una targa ricordo a testimonianza di amicizia, riconoscenza e stima, mentre al Maresciallo Di Fidio è stato consegnato crest araldico del Comune, oltre ad un omaggio floreale per le rispettive signore