Covid – Altri 6.002 casi oggi in Sicilia, stabili i ricoveri. 29 le vittime

Rimane stabile la curva dei nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia: 6.002 i nuovi casi registrati oggi nell’isola secondo il bollettino del Ministero della Salute (ieri erano stati 6.099).

L’isola sale dal settimo al quinto posto tra le regioni italiane per numero di nuovi contagi (in testa c’è il Lazio con 8.756 contagi e appena dietro la Lombardia con 8.183).

I test processati nell’isola sono stati 35.547 (ieri poco più di 31mila), e si abbassa il tasso di positività, che passa dal 19,6% al 16,9% (La Regione Sicilia comunica anche che 1.598 dei nuovi casi registrati oggi sono relativi a giorni precedenti al 15 marzo)

Nell’isola adesso sono 227.578 gli attuali positivi, in calo di 5.817 unità, grazie al boom di guariti reistrato nelle ultime 24 ore: ben 13.388 persone hanno sconfitto la malattia oggi. Altre 29, invece, purtroppo hanno perso la loro battaglia contro il Covid e sono 9.796 i decessi nell’isola da inizio pandemia (ieri i morti erano stati 24).

2 in più i ricoveri ospedalieri: adesso gli ospedalizzati sono 942 in totale, di cui 880 nei reparti ordinari (-2) e 62 in terapia intensiva (3 in più, con 5 ingressi del giorno).

Tra le province è Palermo a far registrare il maggior numero di nuovi contagi, un terzo di quelli dell’intera regione: ben 2.012 casi nel capoluogo di regione, poi Agrigento con 1.063 casi. Appena dietro la provinca di Messina, con 972 nuovi positivi, e Catania con 878. Poi 704 contagi a Ragusa, 639 a Trapani, 607 a Trapani, 572 a Caltanissetta e 153 ad Enna.

In Italia

Lieve calo nella curva epidemica nella nostra Nazione: sono 72.568 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 85.288), mentre gli attuali postivi adesso sono 1.054.167. Altre 137 vittime della pandemia oggi in Italia (ieri erano 180 i decessi).