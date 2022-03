Prezzi di generi alimentari alle stelle e bollette “record”, macigni per anziani e famiglie

Prima la pandemia, ora la guerra e prima di tutto la crisi economica. Dall’aumento delle bollette a quelli dei generi alimentari. Una situazione che grava sulle famiglie ma ancora di più sugli anziani che rappresentano in questo momento l’anello debole della catena economica. Anche di questo si è discusso nel corso dell’esecutivo provinciale della Federazione dei Pensionati della Cisl.

La popolazione anziana è vittima di questi aumenti indiscriminati, non solo la benzina, ma anche le bollette di gas ed elettricità e adesso anche i generi alimentari; ma questi aumenti colpiscono le famiglie ed in generale tutte le persone che vivevano e vivono la precarietà in tutti i sensi.

E’ importante, così come ha richiesto il sindacato, che i sindaci si attivino al meglio per le politiche sociali in modo da aiutare le fasce deboli, ma questo non basta se non interviene Roma. Per alcuni anziani la guerra di oggi è ricordare anche le esperienze che hanno vissuto nella gioventù, la seconda guerra mondiale e quello che ne è seguito.

E poi c’è la solitudine, lo smarrimento, l’incertezza del presente e del futuro. Per il segretario generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi gli effetti della guerra, dopo quelli della pandemia, stanno condizionando la ripresa e questi si ripercuotono su tutti, sugli anziani, le famiglie e le imprese.

Intanto la Regione si è attivata per il gasolio ad accisa agevolata ad uso agricolo; si è dotata di un nuovo sistema di assegnazione e monitoraggio in tempo reale dei quantitativi di carburante. Per l’assessore regionale all’agricoltura Toni Scilla ci saranno benefici per aziende agricole, cooperative, consorzi di bonifica e di irrigazione e le imprese agromeccaniche e gli utenti, una volta registrati e ottenuta l’assegnazione, potranno ordinare i carburanti presso i depositi autorizzati alla commercializzazione, visionare lo stato di consegna e la fatturazione.