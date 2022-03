L’assessore regionale alla Pubblica Istruzione in Sicilia Roberto Lagalla si dimetterà dalla carica all’interno della giunta Musumeci il 31 marzo prossimo per candidarsi a sindaco di Palermo.

L’esponente dell’Udc, il cui nome circolava da diversi mesi come uno dei possibili candidati del centrodestra in lizza per le comunali, ha ufficializzato stamane la sua decisione nel corso di una conferenza stampa.