Patti: il turismo è ripartito, da Palazzo Baratta alle altre iniziative del consorzio “Tindari-Nebrodi” e dell’amministrazione

Palazzo Baratta di Patti ha riaperto la propria sede e ha accolto chi ha scelto e sceglierà in questa settimana Patti per le proprie escursioni. La sede del Consorzio “Tindari-Nebrodi” si presta a questa ripartenza che dovrebbe portare l’ente a programmare iniziative e ridare lustro e nuovo slancio alle sedi di palazzo Sciacca e del palazzo dei Dioscuri di Tindari. Se queste sono le premesse e se i comuni insieme al consorzio saranno parte attiva, ci sono enormi possibilità per raggiungere straordinari risultati.

Il territorio di Patti si è aperto ai turisti in un periodo di bassa stagione; ma questo non vuol dire che non si possa offrire servizi, tra informazione, ospitalità ed enogastronomia, visto che beni culturali e occasioni per raccontare le tradizioni non mancano. Innumerevoli sono le occasioni perché la città e le frazioni possano raccontare tanto, non dimenticando i comuni dell’hinterland che, nel loro piccolo, conservano tesori di grande prestigio che meritano rilancio.