Lentini – La 45enne Naima Zahir accoltellata alla gola: il marito è l’inidiziato principale

Erano le 21:30 di sabato sera quando dall’abitazione di via Ronchi a Lentini, in provincia di Siracusa, a squarciare il silenzio è stato l’urlo di Naima Zahir.

La donna 45 anni, originaria del Marocco, è stata trovata priva di vita, uccisa da una coltellata alla gola, all’interno dell’abitazione in cui viveva con il marito, tappezziere anche lui 45enne. È stato proprio lui a chiamare la polizia, parlando inizialmente di incidente e poi di suicidio.

Gli agenti del commissariato di Lentini hanno trovato un grosso coltello da cucina che potrebbe essere stata l’arma del delitto.

La casa è stata ispezionata e sono stati sentiti i vicini di casa ed il figlio diciannovenne della coppia – che sembra non fosse in casa al momento del delitto – per capire se ci fossero liti frequenti o contrasti in famiglia.

Il marito, principale sospettato, da ieri è in commissariato a Lentini sottoposto ad un lungo interrogatorio. Non ha confessato il delitto.

L’esame autoptico potrà chiarire meglio la dinamica di quanto accaduto sabato sera, ma secondo l’ipotesi al momento favorita tra marito e moglie ci sarebbe stata una lite: l’uomo avrebbe agito d’istinto, avrebbe afferrato un grosso coltello da cucina ed avrebbe colpito la donna alla gola. La vittima sarebbe morta sul colpo.