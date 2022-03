Covid – 2.516 nuovi casi oggi in Sicilia. 30 in più i ricoverati

Come ogni lunedì oggi si registra un appiattimento della curva epidemiologica del Covid-19, in Sicilia così come nel resto d’Italia. L’isola scende dal terzo al quarto tra le regioni italiane per numero di nuovi contagi, che sono 2.516 (ieri erano stati 4.803), secondo l’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, a fronte di 17.447 test elaborati (ieri 29.752). In calo il tasso di positività, che passa dal 16% al 14,4%.

Nell’isola sono 230.102 gli attuali positivi (in crescita di 1.910 unità), mentre sono 1.412 i guariti nelle ultime 24 ore. Ancora 6 vittime comunicate dalla regione siciliana, che portano i decessi sull’Isola a 9.743 da inizio pandemia.

In aumento di 30 unità, invece, i ricoveri ospedalieri, come di solito accade il lunedì a causa delle poche dimissioni nel finesettimana: adesso gli ospedalizzati sono 925 in totale, di cui 860 nei reparti ordinari e 65 in terapia intensiva (con un ingresso del giorno).

Tra le province è Palermo a far registrare il maggior numero di nuovi contagi, con 973 casi, poi 555 a Catania, 489 a Trapani, 314 ad Agrigento, 266 a Ragusa, 227 a Messina, 200 a Siracusa, 190 a Caltanissetta ed infine 114 ad Enna.

In Italia

28.900 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, mentre gli attuali postivi tornano a superare il milione e adesso sono 1.003.238. 129 i decessi (ieri erano 86).