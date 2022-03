Cgil: “Rivedere i contratti per gli ex contrattisti e stabilizzare gli Asu del comune di Gioiosa Marea!”

Ricontrattualizzazione dei dipendenti ex contrattisti da part-time a full-time per almeno 35 ore settimanali e stabilizzazione dei lavoratori Asu. Su questo deve concentrarsi l’amministrazione di Gioiosa Marea guidata da Tindara La Galia.

Questo l’appello lanciato da Nunzio Piccione rsu Fp CCgil di Gioiosa Marea e dal segretario provinciale Fp Cgil Messina Antonino Pizzino, che hanno chiesto la revoca della delibera con la quale l’esecutivo ha approvato il regolamento attuativo in tema di progressioni verticali ed un confronto sull’argomento.

Ricordando le buone e proficue relazioni sindacali nei precedenti tavoli di contrattazione, sull’argomento all’ordine del giorno niente è stato fin qui trattato in sede sindacale.

Da qui la Cgil ha chiesto inoltre con urgenza che l’esecutivo assicuri l’impegno economico perché prioritariamente possa concentrarsi sulla ricontrattualizzazione dei dipendenti ex contrattisti da part-time a full-time per almeno 35 ore settimanali e sulla stabilizzazione dei lavoratori Asu.

Nel frattempo l’amministrazione comunale ha approvato le linee guida per la redazione del piano strategico comunale.

Si tratta di uno strumento moderno e necessario di pianificazione e programmazione che individui percorsi, obiettivi e strategie volti ad orientare lo sviluppo della città e migliorare la qualità della vita della comunità gioiosana.

Per raggiungere questo obiettivo – ha affermato il sindaco Giusi La Galia – non è sufficiente l’azione della sola amministrazione, ma è necessario l’impegno attivo dell’intera collettività, attraverso un processo di partecipazione, discussione e ascolto perché tutti dobbiamo essere coinvolti nelle scelte che riguardano il futuro del paese.

Il piano ha come base il Documento Strategico “Gioiosa Marea: la città di domani”; si articola in tre linee strategiche in cui confluiscono interventi progettuali e azioni: Gioiosa Marea “Terrazza sul Mediterraneo”, per far tornare Gioiosa al centro delle politiche turistiche regionali; Gioiosa territorio snodo tra mari e monti, per rispondere alle carenze di mobilità e migliorare la connessione tra i luoghi; Gioiosa nuova centralità economica – produttiva autosostenibile, con l’obiettivo di attivare reti produttive che potenzino le realtà economiche locali.

Il prossimo passaggio sarà la realizzazione di un forum pubblico per presentare alla cittadinanza il Piano Strategico di Gioiosa Marea come patto e alleanza tra cittadini e istituzioni. Seguiranno incontri con operatori commerciali, artigiani, imprese, professionisti e con tutte le istituzioni interessate prima di giungere all’approvazione definitiva del piano strategico.