Barcellona Pozzo di Gotto – Completata la posa dell’asfalto per un km sulla SP 75/bis

Procedono a ritmo serrato i lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle strade provinciali 72/D, 73 e 75 bis, nei Comuni di Merì, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano, in fase di realizzazione da parte della Città metropolitana di Messina.

In questi giorni é stata completata la posa dell’asfalto, per un tratto di 1 chilometro, lungo la lungo la strada provinciale 75/bis di Cicerata, nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il progetto complessivo degli interventi, che rientra nel Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina, è stato finanziato con un importo complessivo di un milione di euro, con delibera CIPE n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno”.

L’impresa che si è aggiudicata i lavori è la CADEL S.C.A.R.L. mentre la consorziata che ha in esecuzione i lavori è la C & C Costruzioni di Calabrese.

Il Direttore dei lavori è l’ing. Anna Chiofalo mentre il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonino Sciutteri.