Sant’Agata Militello, l’ingresso del Pronto Soccorso torna sul lato est. Completati i lavori

L’ingresso del Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello torna alla sua sede originale, dal lato est-Messina dell’immobile, dove si trova la c.d. “camera calda”. Lo cimunica il direttore del Presidio Ospedaliero dott. Antonino Giallanza, con una nota indirizzata agli organi istituzionali.

Per accedere, dunque, ai servizi di emergenza-urgenza del nosocomio santagatese, sia le ambulanze, sia i pedoni in autopresentazione, non udovranno più utilizzare l’attuale ingresso posto sulla parte frontale dell’edificio, sul versante di via Medici.

Il ritorno al vecchio ingresso è stato possibile grazie al completamento degli interventi di ristrutturazione del primo lotto dei locali dal Pronto Soccorso.