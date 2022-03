Erosione costiera, danni anche a Piraino. Crolli sulla strada comunale di “Calanovella Mare”

Gli effetti dell’erosione costiera si fanno tangibili anche a Piraino. Crolli e voragini sulla strada comunale che costeggia la spiaggia di Calanovella Mare, a causa di un fenomeno di sifonamento, che ha provocato danni anche alla condotta fognaria.

Diversi i disagi per i cittadini che attraverso quel tratto di strada, adesso interdetto al passaggio delle auto, accedono alle loro abitazioni estive, ma anche per due strutture alberghiere situate in quell’area. Ai nostri microfoni il sindaco Maurizio Ruggeri ha sollecitato l’intervento della struttura commissariale per il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, per un intervento tampone, che sarebbe il terzo in due anni in quel tratto, da affettuare prima dell’avvio della stagione balneare.