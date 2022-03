Santo Stefano di Camastra – Due arresti da parte dei Carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, hanno eseguito due provvedimenti di arresto nei confronti di due soggetti entrambi ristretti presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

In particolare i militari della Stazione di Caronia hanno eseguito un provvedimento di aggravamento alla misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale, emesso dalla Procura Generale di Messina, nei confronti di un soggetto per le reiterate violazione degli obblighi a cui era sottoposto; mentre i militari della Stazione di S. Stefano di Camastra, hanno eseguito un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Patti nei confronti di un soggetto, per l’espiazione di una pena residua di anni 1, mesi 11 e gg.27 di reclusione, per tentata estorsione.