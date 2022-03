Sant’Agata Militello: mozione della minoranza in modo che si realizzi il progetto esecutivo per il ripascimento della spiaggia e si avvii la gara d’appalto

Impegnare l’amministrazione di Sant’Agata Militello a provvedere in maniera urgente alla realizzazione del progetto esecutivo per il ripascimento della spiaggia, a rischio elevato di erosione R4, per un importo di 5.600 milioni di euro e di predisporre la gara d’appalto.

Questo l’oggetto della mozione presentata dai consiglieri Antonio Vitale, Giuseppe Puleo, Monica Brancatelli e Nunziatina Starvaggi, inviata al sindaco Bruno Mancuso e al presidente del consiglio comunale Andrea Barone.

E’ stato evidenziato come comune sia titolare di due progetti ammissibili a finanziamento nel PO FESR SICILIA 2014-2020 riguardo ad interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera e che uno dei due riguarda il completamento di ripascimento della spiaggia, a rischio elevato di erosione R4, ed è ammesso a finanziamento per con un importo di 5.600 milioni di euro.

Il 23 febbraio scorso la mareggiata ha distrutto oltre 70 metri di marciapiede compresa la ringhiera in ferro, provocando una grave erosione al piede della fondazione e la creazione di ingrottamenti con conseguente perdita di capacità portante, provocando il crollo del muro di sostegno, nella villa Falcone e Borsellino.

Nel mese di dicembre dello scorso anno anche l’intero piazzale Impastato con i relativi parcheggi, fu devastato dai marosi: “Il sindaco Mancuso, nonostante più volte sollecitato dalla minoranza consiliare, non ha posto in essere nessun atto per appaltare il finanziamento ereditato dalla precedente amministrazione, continuando a non farlo , perdendo ulteriore e prezioso tempo. Nel 2020, rispondendo ad una interrogazione della minoranza, disse che si stava provvedendo all’affidamento, mediante procedura di gara, dei servizi professionali relativi a rilievo e studi meteomarini, progettazione definitiva ed esecutiva. Che in realtà ad oggi nulla è stato fatto ne compiuto, ad esclusione dei lavori di somma urgenza per evitare ulteriori danni alla villa Falcone e Borsellino.”

Da qui si vuole proporre al consiglio comunale di approvare la mozione per impegnare l’amministrazione a provvedere in maniera urgente, alla realizzazione del progetto esecutivo per il ripascimento della spiaggia, a rischio elevato di erosione R4, per un importo di 5.600 milioni di euro e di predisporre la gara d’appalto.