Laccoto: “La sanità messinese farà un salto di qualità grazie al pnrr, novità per il “Barone Romeo”, l’ospedale di Lipari e i poliambulatori della provincia”

Il pnrr consentirà alla sanità messinese di compiere un salto di qualità in termini di servizi e di efficienza nelle prestazioni agli utenti ed è necessario vigilare sulla sua attuazione. E’ il commento dell’onorevole Giuseppe Laccoto a seguito dell’approvazione in Commissione Salute all’Ars del piano per il rinnovo della sanità con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Laccoto, in particolare, ha espresso soddisfazione per l’inserimento del “Barone Romeo” di Patti nell’elenco degli ospedali di comunità: “Una battaglia che, a nome di tutti i sindaci del distretto socio sanitario D30, avevamo condotto in Commissione e che consentirà la realizzazione di una struttura in grado di alleggerire il carico che grava sul “Barone Romeo” e che svolgerà una essenziale funzione intermedia tra la cura domiciliare e il ricovero ospedaliero”.

Allo stesso modo, è stata prevista l’istituzione a Lipari di una centrale operativa territoriale, una piattaforma che gestisce la sistemazione del malato, dalla presa in carico fino alla sua collocazione in una struttura idonea. “Una risposta importante, afferma il deputato regionale alla pressante richiesta di potenziamento dei servizi nelle isole minori”.

Confermate poi, le riqualificazione e il miglioramento strutturale dei poliambulatori dislocati nella provincia: “In un momento difficilissimo per la salute pubblica, ha concluso Laccoto, questo è un segnale incoraggiante di attenzione per il miglioramento dei servizi sul territorio”.