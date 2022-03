Il sindaco di Librizzi Renato Di Blasi non ha sciolto ancora la riserva riguardo alla sua ricandidatura e dunque alla prosecuzione del suo mandato per altri cinque anni. Nello stesso tempo nel centro montano ferve il dibattito tra chi vorrà essere della partita e si ipotizza, con i “numeri” in gioco, che a Librizzi potrebbero essere quattro i candidati a sindaco, come accadde cinque anni fa.