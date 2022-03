Una fiaccolata per le vie del paese, per sostenere la causa ucraina. Si è tenuta ieri a Capo d’Orlando una sentita manifestazione, che ha viste coinvolte le cariche maggiori della città, ma anche e soprattutto gente comune. Tutti uniti in coro per dire no alla guerra.

Il corteo è partito da Piazza Stazione, per arrivare poi alla Chiesa Cristo Re, dove si è tenuto un momento di preghiera in suffragio di tutti i caduti della guerra Ucraina.