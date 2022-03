Barcellona Pozzo di Gotto – Alla scoperta della poesia di Angeletta Ferrara

Sensibilità di animo e di penna, per una scrittrice, che si sta facendo largo nel panorama letterario. Si chiama Angeletta Ferrara, è originaria di Fantina, ma ormai vive da anni a Barcellona Pozzo di Gotto.

Per lei scrivere significa emozionare, pescare nei sogni, scavare e scandagliare l’animo umano. Forse per questo la scrittura è sua fedele compagna. Una passione conservata in un cassetto fino ad arrivare alla pubblicazione di un libro oggi chiamato “impronte da ricordare”.

Nella vita si scrive per tanti motivi. Raggruppate insieme esce un lavoro quasi divino. Le poesie pubblicate nel libro sono bellissime: perché ad ogni poesia c’è aggiunta l’anima. Con la scrittura piace fissare i ricordi, le emozioni e tutti i momenti salienti della sua vita. Le poesie parlano della vita quotidiana, della sua famiglia, dei momenti più salienti della vita, delle sue radici, oltre che della bellezza della natura.

E’ giunta una ulteriore gratificazione per la poetessa Ferrara che ha ottenuto un attestato quale Finalista al XIII Concorso Internazionale di Poesia “Il Federiciano”, organizzato da Aletti Editore. Una grande soddisfazione che va a confermare la bontà dei suoi versi.

Angeletta Ferrara dichiara alla redazione di AmNotizie: “Spero di poter continuare a pubblicare dei libri con le mie poesie che scrivo, facendo realizzare i miei sogni, voglio mettercela tutta. Voglio imparare e migliorare, diventare una brava scrittrice e far emozionare le persone che leggeranno i miei libri.”

Servizio di Serena Lo Conti