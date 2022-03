Anche Patti e Tindari, poi Terme Vigliatore e Capo d’Orlando nella “Giornata dei beni culturali siciliani”

Anche il Parco Archeologico di Tindari e i siti di Tindari, delle Ville Romane di Patti e Terme Vigliatore e delle Terme di Bagnoli di Capo d’Orlando sono stati inseriti nella “Giornata dei beni culturali siciliani”, in programma giovedì 10 marzo.

La giornata, che prevede l’ingresso gratuito nei vari siti siciliani, sarà dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, il grande archeologo e assessore regionale dei beni culturali tragicamente scomparso nel disastro aereo avvenuto in Etiopia il 10 marzo 2019.

Sarà previsto un programma di lettura e approfondimento dei mosaici, accompagnato da una visita guidata; nei siti di Tindari sarà (dalle 11.00 alle 14.30), alla Villa Romana di Patti (dalle 9.00 alle 17.30), alle Terme di Bagnoli di Capo d’Orlando (dalle 15.30 alle 17.30) e infine alla Villa Romana Terme Vigliatore (dalle 9.00 alle 11.00).

In occasione di questa ricorrenza, voluta dal presidente della Regione Nello Musumeci sin dal 2020, i parchi archeologici regionali, i musei, le gallerie, le biblioteche della Regione Siciliana saranno aperti gratuitamente al pubblico, previa prenotazione sulla piattaforma Youline (http://laculturariparte.youline.cloud/) e nel rispetto delle misure anti-Covid.

Per l’occasione sono numerose le iniziative in programma in vari luoghi della cultura; sempre in provincia di Messina, si riferiscono anche al Museo Bernabò Brea di Lipari, al Parco Archeologico di Naxos-Taormina, alla Biblioteca regionale di Messina e al Museo Interdisciplinare di Messina Mu.Me. Nel corso della giornata trasmetterà a ciclo continuo il video “Zancle-Messana nel Mediterraneo” realizzato e prodotto dal Mu.Me.