Sant’Agata Militello, incontro con il prof. Pranzini per parlare di soluzioni all’erosione del litorale

Sabato 5 marzo, Enzo Pranzini, uno dei massimi esperti internazionali di dinamica costiera, sarà sul litorale di Sant’Agata di Militello interessato dai recenti dissesti.

Alle ore 15,30, presso il “White Bar”, incontrerà la stampa e i cittadini per discutere sulle cause ed illustrare le soluzioni utili a contrastare l’erosione senza pregiudicare l’integrità del bene “spiaggia”.

Il professor Pranzini aveva partecipato lo scorso novembre al convegno organizzato da Legambiente ed Officina Democratica, nel corso del quale aveva spiegato la dinamica dei litorali e le strategie di adattamento in presenza di urbanizzazione. La sua presenza servirà a sostenere ad affrontare il problema in modo razionale e costruttivo, a partire dalla rimozione delle cause dell’erosione.

All’incontro parteciperà anche una delegazione di studenti impegnati in approfondimenti dei temi ambientali.