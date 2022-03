La consulta Giovanile di Oliveri lancia due nuovi progetti: “il giardino dei Pianeti” e “Oliveri aperto a tutti”

La Consulta Giovanile di Oliveri individua e pone all’attenzione dell’amministrazione comunale il bando “Da spazi a luoghi sostenibili” promosso dalla “Mondoffice Srl”. Il progetto, pensato e redatto dai ragazzi, per questo bando è “Il Giardino dei Pianeti”.

Tale progetto prevede la valorizzazione del parco urbano, attraverso la realizzazione di 5 particolari cupole del tipo “solar dome”, naturalmente a basso impatto ambientale, che andranno a rappresentare in maniera originale una parte del Sistema Solare.

Per questo progetto è stato richiesto un finanziamento di 30.000 euro che si andrà ad aggiungere ad un piccolo cofinanziamento del comune e di alcune ditte private.

Ulteriore progetto presentato riguarda l’avviso di manifestazione di interesse per i cittadini “Il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità” dell’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. E’ stato proposto il progetto “Oliveri aperto a tutti”.

Questo progetto, della durata complessiva di 18 mesi, si può suddividere essenzialmente in due parti. Una prima parte di formazione, che è dedicata alla formazione professionale dei ragazzi disabili per il conseguente inserimento nel mondo lavorativo e alla formazione dei gestori e degli impiegati delle attività ricettive del paese per migliorare il livello di accessibilità delle strutture turistiche.

Mentre una seconda parte è dedicata prettamente alla realizzazione di interventi strutturali e all’attivazione di servizi ad hoc atti a migliorare la fruizione da parte dei disabili delle spiagge e più in generale di tutti i luoghi di interesse turistico del territorio. Per questo progetto è richiesto un finanziamento di 240.000 euro.

Questi due bandi sono stati reputati come interessanti occasioni per lo sviluppo e l’arricchimento del territorio e della comunità di Oliveri.

L’amministrazione le ha ritenute valide e ha quindi collaborato nella presentazione dei progetti.

”Siamo profondamente – dicono i ragazzi della consulta – soddisfatti del lavoro svolto, in questi pochi mesi di attività, di concerto con l’amministrazione comunale, che ha dimostrato ancora una volta quanta attenzione e quanta fiducia ponga verso i giovani del paese e che per questo motivo teniamo a ringraziare pubblicamente.”

La consulta pone un ringraziamento all’ingegnere Alessandro Platania per la cura tecnica del giardino del pianeti

Angela Serena Lo Conti