Brolo – Approvate agevolazioni per le attività commerciali. Domani una fiaccolata per l’Ucraina

Ammontano ad oltre 200mila euro le agevolazioni collegate all’emergenza sanitaria e che interessano le attività produttive di Brolo che hanno subito chiusure o un calo di fatturato durante l’anno 2021.

La ratifica delle agevolazioni, proposta dell’Assessore al Bilancio Carmelo Ziino, è stata approvata ieri sera dal Consiglio Comunale. Nella stessa seduta è stato inoltre approvato, su proposta dell’assessore ai Servizi Sociali Tina Fioravanti, il regolamento istitutivo del Registro delle Associazioni locali che verrà immediatamente reso attuativo.

Il consiglio ha, quindi, approvato – su proposta dell’Assessore alla cultura Maria Vittoria Cipriano – l’istituzione dell’Archivio storico, provvisoriamente ubicato presso la Biblioteca comunale.

Infine, l’intero Consiglio Comunale ha condiviso, alla presenza di un piccolo gruppo di ucraini residenti a Brolo, un documento di solidarietà proposto dal Sindaco Giuseppe Laccoto con cui si condanna fermamente l’invasione russa.

Contestualmente, il Castello del centro storico è stato illuminato con i colori della bandiera ucraina.

“Sono giorni drammatici per tutta l’Europa – ha affermato il Sindaco Laccoto – una guerra alle porte del nostro continente genera angoscia e preoccupazione. Nessuno poteva pensare che dopo una pandemia che ha messo in crisi il tessuto economico e sociale, potesse scoppiare un conflitto che rischia di far precipitare il mondo in un baratro senza fine dopo quasi 80 anni di pace. Le immagini quotidiane di bombardamenti, dolore e sofferenza, sono un colpo al cuore per tutti noi – ha concluso il Sindaco. Abbiamo già contattato associazioni umanitarie internazionali per avviare la raccolta di beni necessari alla popolazione, medicine e generi di conforto in primo luogo”

L’Amministrazione comunale ha promosso per domani, domenica 6 marzo, l’iniziativa “Insieme per dire no alla Guerra“. Alle ore 10 è previsto a Piazza Annunziatella un raduno dei cittadini e delle Associazioni che vorranno aderire. Da qui, i partecipanti raggiungeranno la Villa Comunale per collocare, in segno di solidarietà, la bandiera della Pace e quella Ucraina.