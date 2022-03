Basket – La Infodrive Capo d’Orlando domani alle 12 al PalaFantozzi affronta Pistoia

La Infodrive Capo d’Orlando torna in campo dopo 2 settimane di assenza e domani a mezzogiorno al PalaFantozzi affronta la corazzata Pistoia, seconda in classifica. I toscani vantano un record quasi immatricolato in trasferta, con 9 vittorie e una sola sconfitta sul campo della capolista Udine.

Al PalaFantozzi però i paladini non vogliono sfigurare: i biancoazzurri recuperano Traini. Ancora out Laganà ed Ellis, che torneranno in campo probabilmente domenica 20 marzo, dopo la sosta della prossima settimana per le final eight di coppa Italia di A2.