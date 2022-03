Barcellona Pozzo di Gotto: le risorse del pnrr per lo stadio “Zigari”

L’amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto guidata da Giuseppe Calabrò vuole sfruttare le risorse del pnrr ed il bando proposto dalla Città Metropolitana di Messina per realizzare i lavori di trasformazione e adeguamento del campo di calcio di Zigari.

Importo dell’intervento 2 milioni di euro. Già durante l’esecutivo di Roberto Materia è stato redatto il progetto definitivo a cura degli ingegneri Luigi Pianese, Rossella Gifuni e Giosuè Marino e dall’architetto Luigia Aliperti.

I fondi per la progettazione, circa 80 mila euro, era stati acquisiti nel 2016 dall’amministrazione di Maria Teresa Collica con i fondi Pac; sono stati ottenuti un pacchetto di progetti – cinque in tutto e a questi se ne aggiunsero due dell’amministrazione di Roberto Materia.

Con il nuovo progetto del 1° stralcio è stata prevista, tra le altre, la trasformazione del terreno di gioco da terra battuta in erba sintetica, l’impianto di irrigazione, la recinzione e le porte nuove; con il progetto generale anche la ristrutturazione di tutto il complesso sportivo, il riammodernamento di tutti gli impianti ed il miglioramento energetico, con impianto di climatizzazione e poi solare termico.

Altre iniziative dell’amministrazione Calabrò riguardano il servizio di miglioramento e ripristino del verde sul lungomare per l’importo di 43 mila euro affidato alla ditta “Verde dinamico srls” di Terme Vigliatore ed infine, in prospettiva della prossima stagione estiva, la manifestazione di interesse per progetti culturali, sociali e artistici da inserire in un cartellone estivo da rappresentare nei mesi di luglio ed agosto in piazza delle Ancore a Calderà.