A/20, gravissimo incidente autonomo nel tratto Villafranca-Rometta. Perde vita 52enne, grave un giovane

Altro schianto fatale nella notte sulla A/20, in un terribile sinistro autonomo avvenuto intorno alla mezzanotte nel tratto compreso tra Villafranca Tirrena e Rometta, nel quale sono rimasti coinvolti padre e figlio di origine messinese. Il primo, 52anni ha perso la vita, mentre il giovane è rimasto gravemente ferito.

Da accertare la dinamica del sinistro, ora al vaglio della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, intervenuta sul posto.

Sembra che l’auto, un’Alfa Romeo, mentre viaggiava in direzione Messina, abbia iniziato a sbandare, urtando prima contro il guard-rail e uscendo poi di strada, dall’altra parte della carreggiata. Il mezzo sarebbe così finito in una scarpata e avrebbe poi terminato la sua corsa contro un muretto. Nell’impatto, violentissimo, il 52enne sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo. Sul posto immediati i soccorsi dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 52enne.

L’uomo, purtroppo, è morto sul colpo. Il giovane, invece, è stato trasferito al Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato. E’ in prognosi riservata.